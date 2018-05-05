港学者：现有制度不改难惠及有需要人士 辩论未认真研究新界地段

香港政府最近展开“土地供应大辩论”，就土地供应选项进行谘询。中大地理及资源管理学系教授伍美琴今天在港台节目《香港家书》指出，土地辩论与真正的策略性规划背道而驰，政府未能告诉市民，各个选项将如何使用及达致什么目的，又忧虑在现有机制下，难以保证惠及有需要的人。

《明报》引述伍美琴说，过去香港重大的发展里程碑，都并非策略性规划的产品，如1972年殖民地政府在六七暴动后，为安抚港人而推行十年建屋计划；赤鱲角机场和西九龙填海等十项大工程，则是为在六四事件后挽回港人信心。近年政府发展新市镇，但缺乏策略规划，各部门没有互相配合，造成社区资源和就业机会不足，大量市民需回到市中心工作，衍生出交通问题和家庭问题。

伍美琴认为，即使找到土地，但现有制度不改，难以保证可惠及最需要土地房屋的人，因为他们正是目前发展制度的受害者。她指出，政府目前只邀请市民选择创造土地的方法，但所做的评估和往后的发展都依照现有机制，无法解决问题。伍美琴指出，土地大辩论与真正的策略性规划背道而驰，政府未能告诉市民每个选项会如何使用以及达至什么目的。

另外，伍美琴指称，大辩论有一个很大的盲点，就是没有注意到香港88.5%土地在新界，指除去46.5%的郊野公园和保育地段，其他的地段都需要认真研究。

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