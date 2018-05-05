海外最后一位南侨机工李亚留逝世

据中国驻马来西亚古晋总领馆消息，海外最后一位南侨机工李亚留前晚（3日）在马来西亚沙捞越古晋的家中逝世，享年100岁。

南侨机工是南洋华侨汽车司机及汽车修理技工回国服务团的简称。抗日战争全面爆发后，在爱国侨领陈嘉庚的号召下，约3200名南侨机工通过滇缅公路抢运了50多万吨物资，为中国人民抗日战争和世界反法西斯战争的胜利作出了不可磨灭的贡献。

进入21世纪后，南侨机工相继逝去，海内外在世者如今不足双掌之数。2017年，黄铁魂、冯增标、廖平、许海星等多位百岁南侨机工相继离世。如今，李亚留的离去让各界悲痛不已。

据中新社报道，中国驻马来西亚大使白天昨天（4日）在给李亚留家人的唁电中，将李亚留誉为“民族忠魂”。白天说，南侨机工的事迹，是华侨抗日救亡的一座不朽丰碑，是中国和东南亚各国华人共同的历史记忆，是海外炎黄子孙血脉中割舍不断的情谊。“李老先生和众多南侨机工舍身卫国的奉献精神将被中国政府和中国人民永远铭记、世代流传”。

马来西亚南侨机工抗战历史搜研工作室负责人刘道南表示，李老在抗战期间表现非常突出。据他介绍，李老曾在功果桥被日机炸断后，率先提出用空汽油桶并排，铺以木板做成浮桥，让机工车队得以顺利过江。此外，还曾细心识破一个伪装成乞丐的日本间谍，亲手将其制服后交给中国军队处置。

“李老用他的勇敢与机智，写下了不容磨灭的赤子功勋，”刘道南如是评价。

李亚留出生在马来西亚古晋，祖籍福建，1939年响应号召回国参加南洋华侨机工回国服务团，在滇缅公路上担任汽车驾驶员和技术工人。而后参加中国远征军，先后在中国、缅甸、印度三国战斗，直至1945年日军投降。

李老举殡时间定在明天（6日）下午1时。多位马来西亚古晋侨界人士向记者表示，他们已相约届时前往吊唁，向李老致哀致敬。

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