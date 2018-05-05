全球最深海底邮筒在台启用 台东县长寄出第一封信

世界最深的海底邮筒、豆丁海马邮筒昨天（4日）在台湾启用，设置在绿岛石朗浮潜区的海马造型邮筒，约在11米深海底。台东县长寄出第一封信，告知全世界这一讯息。

据台湾中央社报道，台东县府和台湾中华邮政合作，在绿岛海底设置邮筒，邮筒造型是绿岛海底的小精灵“豆丁海马”，白色为主，高约1.8米。当天上午由台东县长黄健庭和台湾中华邮政主任视察彭履恒，以及潜水吉尼斯世界纪录保持人Ahmed Gabr等人，一同潜水启用邮筒。

黄健庭寄出第一封明信片，他说，这封信是寄给全世界，告知全世界这项讯息，让世界看到绿岛，盼望借由豆丁海马的魅力，号召游客一同用心守护绿岛海洋天堂，同时对全世界表达祝福。

黄健庭上岸后兴奋的说，这是他第一次在那么深的海底寄信。台东县交通及观光发展处长江慧卿表示，第一封信没有住址，将会保留展示。

彭履恒表示，邮筒设置在绿岛石朗浮潜区水底11米深处，是目前世界最深的海底邮筒，专用的防水明信片由绿岛师生共同创作，民众可至指定商店选购。未来海底邮筒营运收入将投入环境教育经费。

据悉，除了邮筒外，还有海洋之心的装置艺术，预期将成为浪漫婚纱的水下拍摄热点。

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