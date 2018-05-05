远望6号起航执行嫦娥四号中继星“鹊桥”海上测控任务

远望6号航天远洋测量船今天驶离中国卫星海上测控部码头，起航奔赴太平洋某预定海域，执行嫦娥四号中继星“鹊桥”的海上测控任务。

据中新社报道，嫦娥四号探测器计划于今年底发射着陆于月球背面，这次即将先期发射的中继星“鹊桥”将搭建一座地球与月球背面的通信桥梁，它对整个嫦娥四号任务的实施至关重要。

嫦娥四号中继星“鹊桥”的海上测控任务将由远望6号、7号船接力完成，两船将在太平洋某预定海域集结布阵，等待“鹊桥”发射。此前，完成亚太6C通信卫星测控任务后，远望7号船已经开赴新的任务海域，

远望6号船船长杨便佼介绍说，本航次将是远望6号船中修技术改造前最后一个航程，计划执行两次测控任务。面临任务准备时间短、技术状态转换快等现实挑战，对船载测控设备和科技人员都提出了更高要求。出航前，远望6号船已组织各类联调演练，并针对船舶设备出现老化现象，开展维修保养和设备性能指标测试等工作，确保船舶设备以最佳状态执行任务。

远望7号船船长周云山表示，因为任务间隔时间短，该船把亚太6C通信卫星和嫦娥四号中继星两次任务并行交叉准备，尽量缩短任务准备周期。

来自中国卫星海上测控部的最新消息说，目前，远望6号、7号两船的各项任务准备工作正在顺利推进。

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