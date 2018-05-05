五一旅游大数据：西湖最火爆

文化和旅游部公布的数据显示，“五一”假日中国共接待国内游客1.47亿人次，同比增长9.3%，实现国内旅游收入871.6亿元，同比增长10.2%。携程旅游日前发布《2018“五一”小长假旅游大数据报告》（以下简称《报告》），今年“五一”小长假将有十分之一中国人出游，游客人数和花费将持续增长，再创历史新高。

中国经济网引述《报告》数据显示，2018“五一”15大旅游出发人气城市，分别为：上海、北京、广州、成都、深圳、南京、杭州、天津、重庆、武汉、厦门、西安、昆明、长沙、郑州。相比往年，前十名并没有明显变化，以一线和新一线城市为主，是中国旅游市场的最大客群。但大量二三线以及中西部城市的游客量迅速增长，进入前15，预计未来这些城市仍将是旅游市场增长的主力。

从人均消费看，《报告》显示，在线度假旅游者“五一”人均花费近2730元（人民币，下同，572新元）。2018年“五一”人均旅游花费最高的15大城市，依次是：哈尔滨、福州、沈阳、温州、大连、昆明、上海、重庆、北京、西安、兰州、天津、郑州、呼和浩特、济南。其中，二三线城市的游客在旅游花费上出手更阔绰，“五一”花费最高的前15个城市中仅有上海、北京是一线城市，分别排名第七、第九位。哈尔滨排名第一，人均花费4050元。辽宁的沈阳、大连分别以3547元、3253元排名第三、第五。

《报告》显示，最受欢迎、游客选择最多的前十大旅游城市是：北京、上海、重庆、杭州、昆明、成都、西安、广州、南京、拉萨，重庆首次进军前三。

今年“五一”，人流将涌向哪些景区呢？根据携程门票的数据，预订量最高的中国国内10大收费景区有上海迪士尼度假区、北京故宫、峨眉山、黄山风景区等，出境的有香港迪士尼乐园、日本环球影城、澳门新濠影汇等风景区。

根据景区在线搜索人气、相关度假线路预订情况，携程旅游发布了“五一”“中国国内十大人气免费景区”：浙江杭州西湖、上海外滩、北京什刹海、厦门鼓浪屿、南京中山陵、成都宽窄巷子、湖南凤凰古城、海南三亚亚龙湾、云南大理古城、湖南长沙橘子洲景区，其中，杭州西湖以绝对优势排名第一。

相对于不少中国国内目的地、景区在小长假人潮拥挤，去国外体验异国风情成为不少国人的选择。《报告》显示，“五一”期间，人气最高的出境游目的地国家前15分别为：泰国、日本、新加坡、越南、美国、印度尼西亚、马来西亚、柬埔寨、韩国、菲律宾、澳大利亚、意大利、西班牙、法国、土耳其。东南亚依旧是“五一”最大赢家，在前十大目的地中，东南亚地区占了七个。此外，五月份是美国、欧洲、澳洲等地一年中最佳旅游季节，选择拼长假去欧洲、美洲、澳新的游客数量快速上升。

免费试阅14天