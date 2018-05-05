首届“国家统一与民族复兴”研讨会举行 戴秉国出席并致辞

首届“国家统一与民族复兴”研讨会今天在武汉举行，前中国国务委员、全国台湾研究会会长戴秉国出席并致辞。

据中新社报道，戴秉国致辞时说，百年来中国人民的奋斗历程告诉我们，国家统一与民族复兴一直是华夏儿女孜孜以求的目标。研讨会不仅为继续以前的探索，也为更好地呼应新时代的召唤，致力于开创中华民族伟大复兴的新征程。

戴秉国指出，自2016年5月民进党重新上台后，由于其拒不承认两岸同属一中，破坏“九二共识”，两岸原有协商机制被迫中断。民进党当局还在岛内推动所谓“去中国化”“渐进台独”，岛内激进“台独”势力也不断兴风作浪，同时国际上的干扰因素明显增多。可以说，当前和今后一个时期台海形势更加复杂严峻。

对此，戴秉国具体提出四点看法，第一，坚决反对与遏制形形色色的“台独”分裂势力与活动，切实捍卫国家主权与领土完整。最近，少数激进“台独”分子活动猖獗，言行十分危险，必须受到严厉谴责。我们将以坚定的信念和更加有力的措施来维护中国领土与主权的完整。

第二，坚定地走两岸关系和平发展道路，积极推进祖国和平统一进程。面对困难和风险，我们仍应保持战略定力与战略自信，以最大的努力和善意去维护两岸关系和平发展，努力实现国家和平统一的目标。

第三，密切关注影响中国统一与民族复兴的外部因素，防止外部势力损害中华民族整体利益。最近，美国出台相关涉台法律，向“台独”分裂势力发出错误信号，严重违背一中原则与中美三个联合公报精神，破坏与中国建交的基础，把台海地区的和平稳定推向危险的边缘。在捍卫“世界上只有一个中国”的国际格局上，中国政府和人民意志坚如磐石，任何势力都无法阻挡和破坏中国统一与中华民族复兴的历史进程。

第四，大力为国家统一与民族复兴营造稳定环境，积蓄力量，创造条件。完成国家统一与实现民族复兴相辅相成。这是一项伟大、艰巨的历史性工程，我们要以更多的细心、耐心和恒心来逐步接近并最终完成这一目标。

海峡两岸关系协会副会长孙亚夫认为，台湾问题是内外因素、新旧问题交织的综合体。我们越有能力和条件解决该问题，“台独”分裂势力就会越负隅顽抗，不愿中国强大的外国势力就会越加紧进行遏制。但我们已经发展起来了，这种发展使我们在台海形势及国际格局中，处在比以往任何时候都更为有利的位置。今后，我们将更有能力、条件争取祖国完全统一、促进中华民族伟大复兴。

据介绍，此次研讨会以“共谋国家统一、携手民族复兴”为主题，由华中师范大学和湖北省海峡两岸交流促进会主办，邀请百余名两岸学者参加。

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