中国选手梁瑞打破女子50公里竞走世界纪录

中国选手梁瑞今天在江苏太仓举行的2018年国际田总世界竞走团体锦标赛上以4小时4分36秒打破女子50公里竞走世界纪录，中国队凭借4人跻身前七的整体实力获得这个项目的冠军。

据新华社报道，女子50公里竞走2017年才获得国际田总正式认可，包括梁瑞在内的不少选手都是首次进行50公里比赛。但当日比赛中还有包括去年伦敦世锦赛上刷新世界纪录的葡萄牙老将亨里克斯、中国的亚洲纪录保持者尹航等高手。

比赛开始后很快形成了第一集团，几位好手均在其内。令人意外的是，在比赛进行到29公里处时，处在第一集团的亨里克斯退出比赛，梁瑞、尹航和澳大利亚选手塔伦特继续展开竞争。梁瑞赛后表示，自己在开始时选择跟随其他人，到了40公里以后，自己才意识到有可能打破世界纪录。

梁瑞没有让这个机会溜走，她最终的成绩是4小时4分36秒，足足将亨里克斯的原纪录提高了1分20秒。尹航以4小时9分9秒排在第二位，塔伦特以24秒之差位居第三。

此外，中国选手马发颖和李毛措分别名列第五和第七，根据规程团体赛取前三名成绩，中国队轻松获得女子50公里竞走团体赛冠军，厄瓜多尔队和乌克兰队分获亚军和季军。

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