加拿大华人国会议员发动民众签名 吁联邦政府设南京大屠杀纪念日

加拿大华人国会议员关慧贞当地时间5月4日在温哥华宣布，决定在全加拿大发动社区展开签名运动，呼吁联邦政府设立南京大屠杀纪念日。

据中新社报道，去年11月30日，关慧贞在国会发表声明，呼吁加拿大联邦政府将每年12月13日设立为南京大屠杀纪念日。这是加联邦众议员首度在国会层面作出此呼吁。虽然当时加拿大文化遗产部部长乔美兰（Melanie Joly）代表政府作出积极回应，但经一番波折后，关慧贞却被告知已来不及把去年12月13日定为南京大屠杀纪念日。关慧贞于今年4月19日在国会再度向联邦政府提出同样诉求，并获文化遗产部官员正面回应。

关慧贞表示，自在国会发表相关声明后，很多侨团都表达支持之意。在咨询过温哥华、多伦多、蒙特利尔和渥太华的一些侨社后，她决定发动全国社区行动，通过签名运动向联邦政府传递民间诉求。

温哥华及多伦多众多侨社代表出席在温哥华举行的发布会，以示对关慧贞的支持及响应。温哥华中华会馆荣誉理事长朱展伦接受中新社记者电话采访时表示，南京大屠杀是铁一般的事实。但日本一些政客至今不予承认。呼吁设立南京大屠杀纪念日，是要让更多人铭记历史，不要让历史悲剧重演。

加拿大华人社团联席会执行主席、加拿大中国（友好）统一促进会会长王典奇表示，海内外华人都是世界和平的坚决倡导者和有力捍卫者。呼吁加拿大联邦政府设定南京大屠杀纪念日，并非延续仇恨，而是为了缅怀大屠杀的无辜死难者，更是以史为鉴、面向未来，唤起善良的人们对和平的向往和坚守。

王典奇通过电话对记者表示，西方民众对“二战”的了解多侧重欧洲战场，往往对东方战场知之甚少。他希望，通过这次活动让不同族裔民众更多地了解那段历史。签名请愿书包含中、英文版本。朱展伦和王典奇均表示，将发动旗下团体会员，借助侨社各类平台，利用各个公众场所大力推动签名征集活动。



2017年，加拿大安大略省华人省议员黄素梅发动征集10万民众签名，并推动该省通过设立南京大屠杀纪念日的动议。关慧贞亦期望在侨社支持下，在数个月之内征集相当数量的民众签名。

关慧贞再度表示，南京大屠杀常被视为“被遗忘的浩劫”，“我们必须努力，让如此惨重的暴行不会被遗忘。”

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