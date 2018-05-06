遭官二代男友背叛 江苏女自学法律告倒贪官

江苏扬州市女子王燕茹，早前遭拍拖七年的官二代男友黄宇抛弃，她发现对方出轨另娶后，怒而举报黄宇及其父亲、前扬州市国资委主任黄道龙，指他们拥有逾千万元（人民币，下同）不明来历资产，结果黄道龙近日被当地纪委调查。

综合红星新闻、东网报道，33岁的王燕茹原是扬州一间银行的信贷科员工，也曾做过平面模特。王燕茹家境富裕，家人在扬州经营酒庄等生意，她早年在银行领导介绍下，认识了时任扬州市资源交易中心政府采购科科长黄宇，她认为对方外表老实，两人很快堕入爱河。

但好景不常，王燕茹于2015年时发现男友与另一名女子在酒店开房。当时男友极力挽回感情，王心软原谅对方。至去年7月两人准备结婚，王燕茹因被男友殴打，愤而报警求助，却发现对方已和另一名女子结婚，令她深感被背叛。

王燕茹认为付出“最黄金的7年”，对方却造成“无法弥补的伤害”，而王父出面找黄宇谈话时，对方一名亲戚竟说了很多“伤透她父亲心”的说话，令王决意“大反击”。王把微博头像换成内地古装剧角色甄嬛，自比为工于心计的甄嬛，认为自己“万念俱灰，才选择强大，变成了甄嬛”，又指︰“我不认为是复仇，作为新时代的女性，我选择了绝地反击。”

她为了报复旧爱，辞去银行的工作，购买了大批书籍自学法律，又搜集大批证据，每天到当地各个部门举报，另在微博上实名举报。黄家扬言王燕茹在扬州无法“拉倒”他们，结果王跑到南京，每天奔走在媒体和各职能部门之间，誓要引起当局注意。王忆述︰“我每天只睡4个小时，我必须在网上保持热度，对于举报者来说，没了热度，就完了。”

去年10月，黄宇被当局停职受查；至今年3月，扬州市纪委对黄道龙展开调查。虽然王燕茹在举报过程至少花了15万元，但她称：“我得知你给我的感情全是欺骗，那我要你付出代价。”

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