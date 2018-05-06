美国赌神靠方程式破香港马会 赢得近10亿美元

美国61岁职业赌徒Bill Benter日前接受彭博社访问时表示，曾于1984年利用一个“赌马方程式”在香港赛马会的赛马上，赢近10亿美元。香港马会表示不评论个别客户的资料。

据星岛日报报道，Bill Benter于匹兹堡出世，大学时修读物理，他于1979年，即22岁时，曾在赌城拉斯维加斯赌钱，从而成为扑克牌赌徒。Bill Benter当时在便利店打工赚赌本，每日大约能赢得40美元。翌年他在麦当劳任职清洁工，认识了拉斯维加斯一队澳洲扑克牌团队，对方邀请他加入，从此他就踏上职业赌徒之旅。

Bill Benter曾在6周内，在蒙地卡罗的21点赌枱上，赢取8万美元。由于羸得太多，他更曾被列入赌场的黑名单。由于拉斯维加斯的赌博生涯难以持续，Bill Benter最终转战香港马场。

他透露，香港马会采用一种“parimutuel”系统，从彩池取得17%佣金及作慈善用途，余下才分于胜利者，因此博彩赢率要高过马会的17%。他其后在在拉斯维加斯寻找赛马的资料，阅读大量的博彩论文，其后透过收集香港赛马几千场数据，与团队花费了约9个月时间研发程式，并于1985年9月带同IBM电脑飞往香港。

不过第一年他们输光本钱，后来寻求多方专家的分析后，Bill Benter终于取得突破，并在90至91年马季赚取了2340万港元。但其后因赢钱太多，引起马会注意，最终以公众利益为由冻结他与团队的户口。

Bill Benter其后转往低调，他暂停投注一年后，于2001年以160万港元作本金投注3T，最终成功赢得1.18亿元。不过他并没有去兑现，而是选择与队友将中奖彩票收入保险柜。直至2007年，队友Alan Woods因癌症去世，Bill Benter从此没有在香港马场投注。

Bill Benter至今已经是赌博界的名人，多年来已赢得数以亿计的奖金，当中不少已经分予队友。他现时在家乡匹兹堡生活，并将部分赌博收益捐予慈善用途。

值得一提的是，Bill Benter的太太Vivian Fung正是香港人，他们于2012年3月结婚。

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