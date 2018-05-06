港政务司长：大湾区可媲美纽约、东京湾区

香港青年动力协会调查显示，六成受访青年不会考虑往大湾区发展。政务司长张建宗撰写近2000字网志，称要“破解青年人对大湾区的迷思”，强调粤港澳大湾区绝对可媲美纽约湾区、东京湾区和三藩市湾区。

据明报报道，网志题为＜破解大湾区的迷思＞，张建宗表示，政府会加大宣传，增加市民认识大湾区发展。

张建宗指出，大湾区规模和潜力，绝对可媲美纽约湾区、东京湾区和三藩市湾区，如大湾区面积约5.6万平方公里、人口逾6700万，比东京湾区和三藩市湾区多，相当于英国、法国或意大利人口，而大湾区总境内生产总值（GDP）约为14,000亿美元，紧贴纽约湾区的14,400亿美元和东京湾区的18,000亿美元。

物流运输方面，他称大湾区有明显优势，“单计深圳、香港和广州的港口货柜吞吐量（6264.2万个标准货柜），已是世界三大湾区（东京湾区，纽约湾区，三藩市湾区）总和的三倍以上，机场旅客的输送量亦高于这三大湾区”。

张建宗说，由于大湾区发展对香港具策略意义，特区政府非常重视，待大湾区城市群发展规划出台，港府会透过媒体和网站推广，并尽快成立“粤港澳大湾区发展办公室”协调。他又鼓励商会、专业团体和非政府机构等，举办与大湾区有关活动配合宣传。

张建宗强调，他关心青年人发展，重申大湾区为青年人带来创业就业发展机遇。至于调查中有青年人指“不想离香港太远”，他称“距离不是大问题”，因随着港珠澳大桥、高铁香港段和莲塘／香园围新陆路口岸陆续开通，把大湾区打造成“一小时生活圈”，“四通八达的路网使交通更畅通便利”。

他呼吁大家一起抓紧大湾区发展机遇，推动香港向前迈进。

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