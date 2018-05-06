教师通宵批改试卷猝死家中 其妻申请工伤获法院支持

海南省海口市琼山中学一名教师，2011年11月改了一个通宵的考卷，因心肌梗塞送医院抢救无效身亡。其妻子申请工伤赔偿并提前诉讼。在六年半时间里，海口市人社局一再拒绝认定工伤，近日由最高人民法院要求该市人社局重新作出认定。

据《法制晚报》报道，俞俊杰的丈夫冯芳弟，系海南省海口市琼山中学教师，担任高中部数学课教学和高中班主任。2011年11月15日晚，冯芳弟任教的两个班级进行测验考试。结束后，冯芳弟回到家中。次日早上7点，同校老师在冯芳弟家中发现其身体状况异常，立刻拨打急救电话，琼山人民医院到场进行抢救，但最终冯芳弟因抢救无效死亡。

琼山人民医院出具死亡证明显示，冯芳弟因突发心肌梗塞，于2011年11月16日在家中死亡，发病到死亡时间间隔为“不详”。抢救记录记载：抢救时间段2011年11月16日8时31分至9时32分，到达现场时患者已无心跳、呼吸。

2011年12月，琼山中学以冯芳弟因长期工作劳累过度，在工作时间、工作岗位中突发心肌梗塞死亡为由，向海口市人社局提出申请，要求认定冯芳弟为工伤死亡。琼山中学数学组证明：“2011年11月15日晚，从20时30分至22时30分进行考试，冯芳弟老师连夜评完两个班学生的数学试卷，并进行试卷分析，因每周三为我校数学教学研究时间”。

2012年5月，海口市人社局作出《工伤认定决定书》(简称223号工伤决定)，对冯芳弟不认定为工伤。俞俊杰不服，申请复议，海南省人社厅维持223号工伤决定。

对此，俞俊杰提起诉讼。海口市秀英区人民法院判决驳回俞俊杰诉讼请求。俞俊杰提起上诉，海口市中级人民法院二审以223号工伤决定认定事实不清为由，判决撤销223号工伤决定，责令海口市人社局重新作出行政行为。海口市人社局不服并申请再审，海口中院驳回其再审申请。海口市人社局继续申诉。海南省高级人民法院于2014年2月14日驳回其申请。

2015年1月17日，海口市人社局重新作出《不予认定工伤决定书》(简称223-1号工伤决定)，认为晚上进行考试不是学校安排的活动，学校也没有要求老师当天必须批改完作业或试卷的规定，冯芳弟发病不是工作时间，也不在工作岗位上，决定不认定为工伤或视为工伤。

俞俊杰又申请复议，海南省人社厅决定维持223-1号工伤决定。俞俊杰不服，于2016年5月向海口中院提起行政诉讼。海口中院判决撤销223-1号工伤决定，责令海口市人社局重新作出工伤认定。海口市人社局不服，提起上诉。

2017年，海南高院审理后，判决维持原判。对此，海口市人社局不服，向最高人民法院申请再审。近日，最高法裁定驳回海口市人社局的再审申请。

最高法审查认为，无论是经抢救无效死亡，还是未经抢救死亡，视为工伤的关键是在“工作时间和工作岗位”上突发疾病死亡。通常理解，“工作时间和工作岗位”应当是指单位规定的上班时间和上班地点，而职工为了单位利益，在家加班工作期间，也应当属于“工作时间和工作岗位”。

根据工伤保险条例立法目的，在单位规定的工作时间和地点突发疾病死亡视为工伤，为了单位的利益，将工作带回家，占用个人时间继续工作，其间突发疾病死亡，其权利更应当受到保护。需要注意的是，认定工伤法定条件是“工作时间和工作场所”，而视为工伤则是“工作时间和工作岗位”，相对于“工作场所”，“工作岗位”强调更多是岗位职责、工作任务。职工在家加班工作，就是为了完成岗位职责，应当属于“工作时间和工作岗位”，是对法律条文的正常理解。

从本案查明的事实显示，冯芳弟组织学生晚修测验，回家后连夜批改完两个班学生的数学试卷，并进行试卷分析，这显然为学校利益，加班从事教学岗位职责工作，属于“在家加班工作”情形。

此外，根据工伤保险条例规定，排除认定或视为工伤的是故意犯罪、醉酒或者吸毒、自残或者自杀三种情形，而职工发生伤亡事故，是否存在违反单位相关规章制度的情形，并不是工伤认定应当考虑的因素。据此，法院综合案情后，责令海口市人社局重新作出认定。

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