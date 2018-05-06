台大陷“艰难困境” 代理校长写公开信给全校师生

台湾教育部上月确认“拔管”，引发台大师生、校友两派纷争，今日台大代理校长郭大维向全校教职员、师生发出826字公开信，信中提及，台大正面临艰难的困境，但“贴政治标签解决不了问题”，并指出，“真的期待台大人思考要维持高度，大是大非之际要坚守信念与分寸”。

据中时电子报报道，有台大教师、学生今早在面簿转发寄发的公开信，郭大维在内文写道，他依职权召开临时校务会议，并以临时行政会议意见来提案，但恐该提案又陷入简化为所谓挺/反管教授上任疑虑，因此必须说明提案仅为抛砖引玉的起点，请任何校务会议代表 (包括任何行政会议主管) ，勇敢提出修正、接受其他代表的挑战，呼吁应该理性讨论并避免简单的污名化作为。

他说，在撕裂的台大现实状况下，如果有意见就勇敢提出修正，“贴政治标签解决不了问题”，并“衷心寄望台大人的高度与理性讨论”、“期待台大人思考要维持高度”。

他强调，纵然也许有人对大学自治的范畴有不同解释，但台大自由自主学风与精神不能放弃，台大人要有对事不对人的精神，可以容忍不同意见才是真正的民主风范。等待事情终了，全校师生同仁回顾之时，会宁愿有我们这个行政团队的存在。

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