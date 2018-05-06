中国男足主帅里皮：将带一支年轻球队出征亚洲杯

2019年亚洲杯足球赛分组抽签仪式4日在阿联酋迪拜举行，中国国家足球队被分在C组，同组的有老对手韩国队，以及吉尔吉斯斯坦、菲律宾队两支亚洲杯“新军”。

据新华社报道，抽签结束后，中国国足主教练里皮接受了记者专访。里皮表示，分组抽签的结果很不错，从整体上看，各组球队实力分布比较均衡。中国队所在的C组，虽然遭遇了老对手韩国队，但种子队里除了东道主阿联酋实力稍弱之外，其他都是跟韩国队同一水平的强队，所以区别不大。

谈到小组赛另外两个对手，里皮说，国足去年跟菲律宾踢过一场热身赛，对这支球队有一定了解。至于吉尔吉斯斯坦队，中国队仍有足够的时间去分析了解对手。

里皮强调，国足出征本次亚洲杯没有任何压力，国足的目标是继续进步，继续成长，提升全队的整体实力，这是唯一目标。

“当参加亚洲杯这样的洲际顶级赛事，有实力夺冠的球队都会尽全力去争取，我们也不例外。但我们没有任何压力，压力应该在韩国、澳大利亚、日本和伊朗这些夺冠热门球队身上，他们的压力远比我们大，”里皮说。

里皮透露，到明年1月参加亚洲杯决赛阶段比赛时，国足将是一支年轻、有竞争力的队伍。

“我们在找新的球员，接下来球队将进行人员调整，将给年轻球员更多出场机会，届时面对小组赛的三个对手，我们绝对是有实力的，”里皮说。

据里皮介绍，为备战亚洲杯国足在5月份将进行两场热身赛，俄罗斯世界杯之后，还会在9月、10月和11月的国际足联比赛日安排一共6场热身赛，国足将做好充分准备以最佳状态来参加2019年亚洲杯。

2019年亚洲杯决赛阶段比赛将于明年1月5日至2月1日在阿联酋阿布扎比、迪拜、艾因和沙迦4个城市的8座体育场进行。中国队的三场小组赛分别是1月7日迎战吉尔吉斯斯坦，11日对阵菲律宾，16日打老对手韩国队。

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