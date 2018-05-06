民进党变绊脚石？ 孙大千：柯文哲等着绿主动提分手

台湾前立委孙大千今天表示，当民进党从台北市长柯文哲政治上最佳的“伴侣”，变成进步的“绊脚石”的时候，就是彼此应该考虑分手了。

据联合新闻网报道，孙大千认为，看起来，柯文哲早就准备和民进党分手了，只不过，他一直希望由民进党主动开口，让他顺势成为一个无奈“被分手”的角色。

他指出，柯文哲之所以下定决心分手，应该是基于下列几个考量：

首先，柯文哲早就清楚的了解到，台北市的选民结构已经有了天翻地覆的改变，以年轻世代为骨干的中间选民的比例已经稳定过半，他只要能够牢牢的掌握住这股力量，绝对可以凭藉一个人的力量，对抗两大党的夹杀。所以，柯文哲才有胆气大声的说出，“比蓝绿更重要是黑白，比统独更重要是是非。”

其次，柯文哲决定要放手一搏，走自己的路。今日的柯文哲早已非昔日的吴下阿蒙，与其处处仰人鼻息，受制于人，好像欠了民进党不知道多大的人情，还不如分道扬镳，自立门户。因为，“颜色”对柯文哲来说，已经是一个负担了。

同时，由于蓝绿两党始终受限于传统的蓝绿对决的思考模式，根本没有办法获得年轻世代的认同，导致国民党依旧在低点徘徊，而民进党则是持续地雪崩下跌。而这正是让柯文哲趁势崛起，直接裂解蓝绿基本盘中的浅色选民，再接收中间力量，成为台湾政坛第三势力的大好时机。

最后，柯文哲在这段期间以来，其实已经吸纳了相当程度浅绿的选民，民进党就算提名，也只是让原本就不会支持柯文哲的深绿选民归队罢了，对柯文哲的影响极为有限。所以，柯文哲正在好整以暇的等待着，民进党和他说出分手的那一刻的来临。

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