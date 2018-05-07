中国乒乓男队世乒赛九连冠 第21次捧起斯韦思林杯

瑞典当地时间昨天（6日）下午，中德两队在第54届世乒赛团体赛男团决赛中展开交锋。在名将奥恰洛夫因伤缺席的情况下，老将波尔孤掌难鸣，中国队以3:0横扫德国队，实现世乒赛九连冠，历史上第21次捧起斯韦思林杯。

据中新社报道，首盘比赛，马龙对阵德国37岁老将波尔。首局，马龙针对波尔反手发起攻击，11:4先下一城。

次局，马龙在4:7落后的局面下连得五分，最终以11：8再下一局。第三局，完全掌控局面的马龙11:3击溃波尔拿下比赛，为中国乒乓男队取得“开门红”。

获胜后，马龙手执乒乓板摆出“摇篮”的姿势表达获胜后的喜悦之心，被国际乒联官方解说戏称为“乒乓届的制霸奶爸”。

马龙赛后表示，自己将波尔视为与自己同一级别的对手，而且前一日半决赛中波尔状态很好，所以今天决赛时自己打得更拼，从结果来看自己发挥不错。他说：“波尔和我打法相似，所以决赛中很像与自己比赛。”

第二盘，樊振东对阵擅长削球的德国选手菲鲁斯。开局后，樊振东积极进攻，虽然菲鲁斯多次通过削球化解樊振东的搏杀，但樊振东随即回以更有力量的抽球，让对手无力招架。

最终，樊振东以11:4、11:5和11:4直落三盘轻取对手，中国队则以2:0领先，离卫冕只差一步之遥。

第三盘，许昕对阵弗兰西斯卡。率先调动起状态的弗兰西斯卡以11:9先下一城。

次局，许昕表现得不在状态。弗兰西斯卡以多变的球路将比分拉开至5:4后，教练刘国正试图为许昕请求暂停但被其本人拒绝。

许昕后连追两分引得德国队请求暂停。状态渐起的许昕随后将比分追至10平，最后两球对手连续失误，许昕12:10艰难扳回一城。

后两局，许昕开始扭转局势并越打越顺，11:9拿下第三局后，在第四局开局不久就打出9:2的小高潮。

最终，许昕以11:5拿下最后一盘，帮助中国队以3:0完胜德国队，顺利完成世乒赛男团九连冠。

许昕赛后表示：“今天比赛打得很精彩也很紧张，前两局大家都为我捏把汗”“落后时，我觉得即使我输了队友们也能赢下比赛，所以落后时就给自己下了强心剂，让自己更释放一些。”

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