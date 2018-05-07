李克强抵达雅加达对印尼进行正式访问

当地时间昨天（6日）下午，应印度尼西亚总统佐科·维多多邀请，中国国务院总理李克强乘专机抵达雅加达苏加诺—哈达国际机场，开始对印度尼西亚进行正式访问。

据中新社报道，李克强步出舱门，礼兵沿红地毯两侧列队致敬。印尼海洋统筹部长卢胡特等政府高级官员在舷梯旁热情迎候。中国驻印尼大使肖千、驻亚细安使团大使黄溪连也到机场迎接。

李克强表示，中国和印尼互为重要近邻，中国国家主席习近平2013年访问印尼以来，两国积极对接发展战略，各领域合作成果丰硕。

李克强指出，今年适逢中国和印尼建立全面战略伙伴关系五周年。他此访是为巩固政治互信、深化互利合作、增进人民友谊而来。期待双方共同努力，推动两国关系和各领域合作，为两国人民带来更多福祉。

此外，李克强表示，亚细安是中国的重要伙伴，今年适逢中国和亚细安建立战略伙伴关系15周年。中方愿同包括印尼在内的亚细安各国一道，抓住机遇，推动中国—亚细安关系与合作实现更大发展，共同打造周边命运共同体，促进地区和平、稳定与发展。

据报道，访问印尼期间，李克强将同佐科举行会谈、共植友谊之树、见证双方合作文件签署、共见记者，会见印尼副总统卡拉并共同出席中国印尼工商峰会。

李克强还将到访位于雅加达的亚细安秘书处，会见亚细安秘书长林玉辉，并出席中国—亚细安建立战略伙伴关系15周年庆祝活动。

中国国务委员兼国务院秘书长肖捷，全国政协副主席、国家发展和改革委员会主任何立峰等陪同人员同机抵达。

免费试阅14天