解放军原歌唱家汤灿出狱 野玫瑰刺青证真身

被传是周永康的情妇、解放军原歌唱家汤灿汤灿，七年前被传涉案入狱后销声匿迹后，其近照近日在网络出现；尽管她满面笑容，但风采不再，颇为憔悴。有中国媒体此前报道称，汤灿其实已于2016年初减刑出狱。

据《星岛日报》今天（7日）报道，海外明镜网创始人何频前天（5日）于推特发布上述照片，显示汤灿穿红色连身裙、戴发箍，和一名年长男子同坐在沙发上合照。据报道，照片由汤灿的关系人提供，合照男子是汤灿的老师。

何频在推文中称，2011年12月，明镜报道汤灿被捕消息之后，网络遭到黑客攻击，“有人告知是（中国原公安部副部长）李东生干的。我当时没有想到，这件事是（中共原政治局常委）周永康垮台的序幕。今天得知汤灿回家了，好事，祝福她。”

有眼尖的网民则指出，照片女子的右脚足踝露出了一块“野玫瑰”纹身，与早年汤灿公开演出时露出的纹身一模一样，因此认定照片中女子是汤灿本人。

现年43岁的汤灿原籍湖南株洲，1999年以一首《祝福祖国》红遍大江南北，被誉为中国四大民歌女歌手之一。2010年9月，北京军区政治部战友文工团特招汤灿入伍，红极一时，曾是张学友筹备的大型音乐剧《雪狼湖》的女主角。

但2001年底，汤灿突然开始不再公开露面，有传汤灿和周永康、徐才厚等“大老虎”有关系，涉案入狱。

2016年6月，中国网络媒体“腾讯探针”曾发布题为“失联女歌星：五年过去依旧去向成谜”的报道，以不点名的方式指汤灿曾以化名“邹艳”，在湖北某女子监狱服刑，并已在2016年春节前获减刑出狱。

接近湖北监狱的知情人士称，女歌星入狱时罪名是经济犯罪，在监狱中干些杂活，还曾为狱内文艺演出队做过指导。但总体上信息保密，极少出头露面。

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