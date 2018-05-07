港议员许智峯涉罪增至四项 若罪成最高囚10年

因涉嫌“普通袭击”及“有犯罪或不诚实意图而取用电脑”，曾强抢特区政府女职员手机的香港立法会议员许智峯日前被警方拘捕。经进一步调查后，警方指许智峯还涉嫌另外两项罪行，包括“妨碍公职人员执行职务”及“刑事毁坏”。

据中通社昨天（6日）报道，警方消息也证实于前天（5日）上午9时44分在屯门拘捕一名36岁姓许的男子。

消息指，许智峯被捕后，中午被押送到旧湾仔警署的网络安全及科技罪案调查科办公室，扣查约三个小时后被转押到位于湾仔的香港警察总部。至晚上11时许，许智峯获准保释。

根据法例，“有犯罪或不诚实意图而取用电脑”一旦罪成，最高刑罚为监禁五年；“刑事毁坏”罪成最高更可判10年监禁。

有法律界人士指出，许智峯在事件发生后公开称，他取走该名女行政主任电话“以作查阅”，其间“发现电话内记录了大量立法会议员的个人资料、出入记录以及身处位置及时间”。他极有可能已犯“有犯罪或不诚实意图而取用电脑”。

港区全国人大代表、新社联理事长陈勇支持警方的执法行动。他表示，立法会谴责许智峯的动议应继续进行，发挥立法会机制的作用，重塑立法会议员的尊贵形象。

有观察指出，许智峯的行为导致其所属的民主党在市民心中减分。民主党前主席刘慧卿也曾公开表明，许智峯不适合继续担任议员，议席不能成为一个党派最重要的考虑。

新民党议员叶刘淑仪早前已计划在本月23日的大会上，根据《议事规则》向许智峯提出谴责动议。

对此，民主党主席胡志伟未明确态度。他提出，要让所有司法程序的刑事责任、相关证据展示在人们面前，才能就在谴责许智峯的动议上作综合考虑。

至于党内对许智峯的纪律处分，胡志伟称，要待检视所有证据后，才会在纪律程序的取态作最终判断。

有港媒指出，自“峯抢手机”事件发生后，政界即流传民主党可能会放弃许智峯，一旦他丧失议员资格就会派出其他人参加补选。在许智峯被捕后，有关消息再度发酵。

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