中国驻日大使撰文 吁进一步推动中日关系改善发展

中国国务院总理李克强即将赴日本出席第七次中日韩领导人会议并对日本进行正式访问。访问前夕，中国驻日本大使程永华发表文章，呼吁进一步推动中日关系改善发展。

据中新社今天（7日）报道，程永华在题为“牢记缔约初心，推动中日关系行稳致远——写在李克强总理即将访日之际”的文章中说，应日本首相安倍晋三邀请，李克强将于明天（8日）至周五（11日）赴日本出席第七次中日韩领导人会议并对日本进行正式访问。这将是中国总理时隔八年正式访日，同时也是中日韩领导人会议时隔两年半再度举行，对进一步推动中日关系改善发展、深化中日韩合作、促进亚太地区和平稳定与发展具有重要意义和深远影响。

程永华表示，“由于众所周知的原因”，中日关系进入新世纪第二个10年后，走过了一段殊为曲折的弯路，彼此政治互信和现实利益严重受损，引起两国人民和国际社会普遍担忧。

他指出，经过共同努力，中日双方于2014年11月达成四点原则共识，在中日四个政治文件确定的原则精神基础上，再次明确了双方妥善处理中日关系特别是历史、领土问题必须遵循的准则，为两国关系重新立了规矩，并开启了改善进程。

此外，去年春季以来，以中国国家主席习近平在“一带一路”国际合作高峰论坛期间，会见日本自民党干事长二阶俊博率领的日本与会代表团为契机，双方持续开展了一系列积极互动，两国关系改善势头明显增强。日本国内主张改善对华关系的呼声日益增多，日本政府对华政策也出现积极变化。

程永华表示，今年是中日和平友好条约缔结40周年。中日两国地理相邻，经济互补，文化相通。正反两方面历史经验证明，中日坚持和平、友好、合作是双方唯一正确的选择，也是国际社会特别是亚洲国家的普遍期待。

他指出，40年前，在中日两国老一代领导人的英明决断和各界有识之士的共同推动下，双方成功缔结和平友好条约，首次以法律形式明确了中日和平友好的大方向。这是足以彪炳中日2000年交往史的一大壮举，更是双方必须信守的政治约定。

程永华说，新形势下，中日和平友好条约对两国关系的指导意义愈加突显。中日在国情、制度等方面存在差异，两国关系在发展过程中也存在这样那样的矛盾和分歧。

不过，只要双方能够牢记缔约初心和条约精神，恪守中日四个政治文件和四点原则共识，切实信守有关承诺，两国关系就一定能沿着正确轨道继续改善发展。

程永华认为，目前，中日各领域交流合作正在稳步恢复发展。去年双边贸易额重返3000亿美元（3996.96亿新元）大关，人员往来首次突破1000万人次。伴随内外形势深刻演变，中日之间新的共同利益正在不断凝聚和增多。

他指出，两国作为亚洲和世界重要国家，共同肩负着维护本地区乃至世界和平与发展的责任。双方应抓住机遇，加强各领域交流合作，不断深化利益交融，同时携手合作积极担负起引领亚洲繁荣振兴的历史重任。

程永华表示，在此背景下，李克强赴日出席中日韩领导人会议并正式访日，值得中日两国人民共同期待。目前双方为确保此访顺利成功，已经做了大量卓有成效的准备工作。相信在双方共同努力下，此访一定能够推动中日关系回到正确轨道，实现健康稳定发展。

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