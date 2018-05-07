挂“反攻大陆”肩带 台媒体人登陆触礁

时尚杂志《GQ》台湾版总编辑杜祖业，原定接任中国大陆版GQ（《智族GQ》）编辑总监，近日却因“个人原因”而不被聘用。据了解，杜祖业被临时撤换的原因，起于在台湾GQ举办的欢送会中，背上一条由同事制作的“反攻大陆”绶带，因而挑动大陆敏感的民族主义神经。

据《星岛日报》今天（7日）报道，《GQ》（Gentlemen's Quarterly）是美国出版集团康泰纳仕（Condé Nast）旗下的男性时尚杂志。大陆版的GQ创刊于2009年，因与官方中国新闻社合作，使用中新社旗下的“智族”刊号，因此成为《智族GQ》。

据报道，北京智族杂志社5月4日发出文件，任命编辑副总监曾鸣为《智族GQ》编辑总监，并指“杜祖业因其个人原因不被聘用”。

据社交媒体上流传的照片，杜祖业的GQ台湾同事日前在欢送会上，别出心裁地为他准备了一条写着“反攻大陆”的蓝色绶带；这个原为玩笑的创意，可能犯了大忌。

台媒报道称，在《智族GQ》的高层眼中，担心此事会为公司带来类似“万豪酒店争议”的公关危机，于是在短短24小时内“快刀斩乱麻”。

大陆媒体界人士披露，《智族GQ》虽然是时尚杂志，无关政治，但相关事项也要符合规范，“反攻大陆”在台湾可能是一句无伤大雅的玩笑话，但若要来大陆就业，这么说话就太没有政治警觉性了。

台湾陆委会则拒就事件评论，仅称近期大陆对政治思想箝制，已达到无限上纲、任意指控的程度，因言获罪案件屡见不鲜。此外，也呼吁赴陆就学、就业的台湾民众，务必做好各项风险评估，保障自身权益。

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