凯德集团在上海国正中心推出共享办公空间

新加坡房地产开发商凯德集团在中国市场拓展未来办公新业务，集团自创的共享办公空间 C3今天在上海凯德•国正中心正式揭幕。

C3是凯德在中国办公楼领域的创新试验，旨在为优质的创业团队提供灵活办公空间和资源链接平台。目前凯德在中国的11个一二线城市已拥有和管理21个办公楼项目，总面积约130万平方米。

这个项目坐落在上海市杨浦区五角场商圈的国正中心，面积约2700平方米，由凯德自主开发、管理和运营。今年3月以来已有23个租户入驻，租用超过六成空间。

由于国正中心同时拥有传统办公空间，意味着初创企业能在同一个项目中，依照企业规模的发展，灵活布局办公空间。企业在初创时期可租用 C3共享办公空间，业务扩大后再迁入国正中心的传统办公空间。

以入驻 C3的中国知名娱乐平台哔哩哔哩（Bilibili）为例，该公司除了整租国正中心一栋办公楼外，也在 C3租用共享办公空间，以配合一些部门的业务扩张新需求.

在设计方面， C3在一般共享办公室基础上也兼顾开放式与封闭式相结合的办公空间，更注重办公场所的社交功能。它提供的办公空间不仅是一个物理载体，也是一个线上线下相融合的社群。

例如 C3会通过线上APP实现各种办公服务功能，包括会议室预定等。这个共享办公空间也会定期举办社区分享会，以投资、孵化培育、白领培训、论坛沙龙等形式，促进租户之间的交流与合作，为创业群体提供一个健康的创业生态圈。（联合早报上海特派员杨丹旭报道）

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