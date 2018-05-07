蔡英文称2025年前创造2万个优质工作机会 网民：拜托饶过台湾人吧

台湾离岸风电遴选结果上月底出炉，总统蔡英文前天（5日）指出，这是台湾第一次对离岸风电进行大规模、有系统性的开发，将会带来将近1兆元的投资额，并在2025年前创造2万个优质工作机会。不过，蔡英文上述这席话被网民嘘惨，并纷纷表示“2025到底是什么神秘数字 什么都2025”“2025你还在吗？废话连篇”“又是2025！妳现在快下去民进党还有点救，拜托饶过台湾人吧”。

据中时电子报今天（7日）报道，蔡英文前天到苗栗竹南龙凤渔港视察，由上纬新能源去年4月在龙凤港外海完成的两座示范离岸风力发电机组。

蔡英文致词时表示，第一和第二阶段的风场完成遴选，经过两年来的努力，台湾的离岸风电发展已进入新阶段。接下来还有筹设许可，政府会用最好的行政效率来处理，协助所有厂商，在2025完成合计5.5GW的风能开发。

此外，蔡英文说，5.5GW离岸风将会带来将近1兆元的投资额，这些并非虚幻的数字，而是具体的供电、订单和就业。

她也说，离岸风电开发为系统、材料、机电厂商带来发展契机，更可以提高海事工程能力，估计离岸风电事业可在2025年前创造2万个优质工作机会。

然而，网民对于蔡英文这番豪语不以为然，并留言表示“你2020应该就不见了”“还好我对干话免疫了”“人家拍部电影就一万多个了 你还在2025年”“什么都2025才能实现 到时候你不都屁股拍拍走人了”

也有网民称“这工作机会还真贵”“直接花两兆发给全民不是更好”“您2018年底就要准备要被斗臭了 还想2025？”“2025年你还在？”“又是2025 妳现在快下去Dpp（民进党）还有点救 无能是没药医的妳还独裁。拜托饶过台湾人吧”。

此外，也有网民点出蔡英文为什么是说2025年，因为她届时已卸任，没达成目标就能把错推给下任总统。

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