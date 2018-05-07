青海油田累计向拉萨供应天然气超亿方

中国石油天然气集团公司青海油田分公司（以下称“青海油田”）今天（7日）披露，为保障西藏自治区拉萨市20万户家庭享受到清洁能源带来的便利，青海油田目前已累计向拉萨供应天然气达1.02亿立方米。

据中新社报道，青海油田是世界上海拔最高的油气田，也是中国最早开发的油田之一。位于青海省西北部的柴达木盆地，是青海、西藏、甘肃省三省区重要产油、供气基地，平均海拔3000米左右。

据了解，为改善藏区民众的燃料结构，支持西藏经济发展，2010年3月，中国石油以青海油田涩北气田为气源地，启动“气化西藏”工程。青海油田担负起了气化青海、西藏两省区能源供给的重任。

2011年10月，拉萨天然气站建成投产，青海油田每年可向拉萨市区供气3000万立方米，开启了西藏使用天然气的先河。同时，与之配套的两座加气站每天可满足1000辆汽车加气。

据拉萨天然气站站长张广彦介绍，拉萨城区所有天然气站内的LNG，均来自千里之外的青海油田格尔木液化天然气生产工厂。每天约有100吨LNG通过大型槽车穿越“生命禁区”可可西里和海拔5000多米的唐古拉山运至拉萨。

据报道，拉萨天然气站如今已投产七年，累计替代21万吨标煤，减少40万吨二氧化碳和14.5万吨粉尘排放。

张广彦说：“拉萨供暖工程全覆盖后，市民生活质量得到了提升，使用天然气供暖的用户越来越多。目前，拉萨气站的保供能力已无法满足日益增长的用气需求”“天然气站扩能改造工程已经立项，建成后，气站储备气量将大幅增加。”

青海油田液化天然气公司西藏公司经理王微则说：“去冬今春，拉萨日用气量接近20万立方米，创历史新高。天然气销量也逐年递增，2017年的销量是气站投产前3年总和的5倍。”

青海油田表示，未来几年，按照西藏城市燃气工程项目总体规划，除拉萨外，清洁的天然气还将到达山南、那曲、日喀则、林芝、昌都等西藏其他地区。

免费试阅14天