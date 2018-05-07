内蒙古“第五虎”白向群被免去自治区副主席职务

据微信公众号“内蒙古日报”消息，今天（7日），内蒙古自治区十三届人大常委会四次会议表决通过了《内蒙古自治区人民代表大会常务委员会决定免职名单》，决定免去白向群自治区副主席职务。

此前，中央纪委国家监委网站4月25日发布通报称，内蒙古自治区政府副主席白向群涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

据澎湃新闻报道，出生于1962年9月的蒙古族干部白向群，也是中共十八大后内蒙古自治区落马的第五名省部级干部。此前落马的四人是：自治区党委原常委、统战部原部长王素逸，自治区党委原常委、自治区原副主席潘逸阳，自治区政协原副主席赵黎平、韩志然。

据官方简历，白向群是辽宁北票人，1984年1月加入中共，1984年7月参加工作，中国人民大学经济学院政治经济学专业毕业，经济学博士学位。

白向群早年曾任共青团内蒙古自治区赤峰市委副书记、书记，共青团内蒙古自治区委副书记、书记。2003年起，白向群出任乌海市市长，2008年任乌海市委书记，后于2011年转任锡林郭勒盟盟委书记。

2012年5月，白向群升任内蒙古自治区副主席，晋升副部级。

此前，曾与白向群在乌海市2008年至2011年间“搭班”担任市长一职的侯凤岐，已于2015年11月被查落马。

据内蒙古自治区纪委通报，侯凤岐严重违反政治纪律，对抗组织审查、参加迷信活动；违反中央“八项规定”精神，违规发放补贴；违反组织纪律，不按规定如实报告个人有关事项；违反廉洁纪律，收受礼品、礼金；违反生活纪律，与他人发生不正当性关系；违反国家法律法规规定，违规向企业摊派赞助费，利用职务上的便利为他人谋取利益并收受财物，涉嫌受贿犯罪。

2017年10月，内蒙古自治区检察院发布消息称，乌海市原市委书记侯凤岐受贿、巨额财产来源不明案已由通辽市中级人民法院依法作出一审判决：被告人侯凤岐犯受贿罪、巨额财产来源不明罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑17年，并处罚金300万元人民币（62.98万新元），其违法所得予以追缴并上交国库。

另据微信公众号“政知圈”梳理发现，白向群主政乌海时的市委领导班子中，历任市委常委、副市长、市委副书记的薄连根，曾任市委常委、秘书长的何永林也已相继落马。

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