中国规范税延养老保险产品：确保参保人“活到老、领到老”

中国官方今天（7日）公布《个人税收递延型商业养老保险产品开发指引》（简称产品指引），对保险公司开发设计个人税收递延型商业养老保险产品进行统一规范，要求确保参保人“活到老、领到老”。

据中新社报道，所谓个人税收递延型商业养老保险，是一种国家给予商业养老保险投保人、所得税延迟缴纳优惠政策的商业养老保险。

中国官方此前宣布，从今年5月1日起在上海等地实施个人税收递延型商业养老保险试点，期限暂定一年。

上述产品指引由中国银行保险监督管理委员会（银保监会）会同财政部、人力资源和社会保障部、国家税务总局制定。

官方称，参与税延养老保险试点的保险公司，应当按照指引要求和有关保险产品监管规定，开发设计相关产品；符合要求的产品获得批准后，才能上市销售。

由于养老保险的管理覆盖参保人自交费参保之日起的整个生命周期，并非简单短期投资行为，其面临的主要风险是资金投资风险，以及人均寿命不断延长后的长寿风险。

银保监会有关部门负责人表示，税延养老保险产品设计要充分体现保险风险保障功能和长期资金管理优势，既要帮助参保人有效抵御工作期间养老金积累阶段的投资风险，在确保养老资金本金安全的基础上取得长期稳健的投资收益；又要帮助参保人有效应对长寿风险，实现退休后养老金的终身领取或长期领取，确保活到老、领到老，避免养老金早早领完、提前用尽、晚年陷入困境的情况发生。

产品指引要求税延养老保险产品开发遵循“收益稳健、长期锁定、终身领取、精算平衡”四大原则。

此外，为了满足不同类型客户差异化的需求，丰富客户选择，税延养老保险还应提供多种产品设计类型。

该负责人同时强调，税延养老保险产品的定位是准公共产品，因此在产品费用水平上要体现让利于民原则，同时兼顾商业可持续。

此次产品指引，明确了各类税延养老保险产品可收取的费用项目和收费水平上限。

与市场同类保险产品相比，税延保险产品收费项目较少、收费水平较低。

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