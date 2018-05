WHA没发邀请函 台卫福部：会向世卫秘书处表达不满

今天是世界卫生大会(WHA)报名截止日,但台湾仍未收到邀请函。不过,瑞士日内瓦时间晚台湾6小时,台湾卫福部表示,会努力到最后一刻,确认没受到邀请,将会向世界卫生组织(WHO)秘书处表达不满,递交抗议信会是可能形式之一。

据台湾联合报报道,第71届WHA将于21日至26日在瑞士日内瓦举行,去年是台湾8年来首次未收到邀请函,无法以观察员身分出席WHA,当时台湾卫福部长陈时中仍组织“世卫行动团”赴会,在周边举办双边或多边会谈,今年也将比照去年形式出团。

卫福部国合组技监许明晖表示,WHA今年主轴议题为“全民健康覆盖(UHC)”,其口号就是“所有人健康(Health For All)”。世卫行动团的口号也确定了,就是“台湾可以帮助所有人健康(Health For All, Taiwan Can Help.)”。

许明晖强调,如果WHO的野心是全球70亿人口都能健康,为什么WHO要独漏台湾2300万人的健康?台湾争取参与世界卫生组织,既是义务也是权利,盼全球都能了解台湾诉求。

除了可能向世卫秘书处递交抗议信,台外交部也在请友好国家和友邦,在大会会议中发言力挺台湾,同时提案要求台湾以观察员身分参与WHA,另也安排国外媒体刊载台湾争取参与WHA的议题。

卫福部脸书小编去年用简单易懂的方式,向民众说明台湾参与WHA的重要性,也跟随世卫行动团赴日内瓦,以脸书直播或发布懒人包方式,向民众说明世卫行动团在WHA周边的工作情形,发挥不少影响力,卫福部今年决定再次重用。

许明晖说,期盼透过新媒体管道力向,让民众了解台湾处境。四月中旬,外交部特别制作脸书大头贴框,标注有“台湾可以帮助所有人健康(Health For All, Taiwan Can Help.)”字眼,欢迎民众更换大头贴框,一起向外界发声。

