WHA没发邀请函 台卫福部：会向世卫秘书处表达不满

今天是世界卫生大会（WHA）报名截止日，但台湾仍未收到邀请函。不过，瑞士日内瓦时间晚台湾6小时，台湾卫福部表示，会努力到最后一刻，确认没受到邀请，将会向世界卫生组织（WHO）秘书处表达不满，递交抗议信会是可能形式之一。

据台湾联合报报道，第71届WHA将于21日至26日在瑞士日内瓦举行，去年是台湾8年来首次未收到邀请函，无法以观察员身分出席WHA，当时台湾卫福部长陈时中仍组织“世卫行动团”赴会，在周边举办双边或多边会谈，今年也将比照去年形式出团。

卫福部国合组技监许明晖表示，WHA今年主轴议题为“全民健康覆盖（UHC）”，其口号就是“所有人健康（Health For All）”。世卫行动团的口号也确定了，就是“台湾可以帮助所有人健康（Health For All, Taiwan Can Help.）”。

许明晖强调，如果WHO的野心是全球70亿人口都能健康，为什么WHO要独漏台湾2300万人的健康？台湾争取参与世界卫生组织，既是义务也是权利，盼全球都能了解台湾诉求。

除了可能向世卫秘书处递交抗议信，台外交部也在请友好国家和友邦，在大会会议中发言力挺台湾，同时提案要求台湾以观察员身分参与WHA，另也安排国外媒体刊载台湾争取参与WHA的议题。

卫福部脸书小编去年用简单易懂的方式，向民众说明台湾参与WHA的重要性，也跟随世卫行动团赴日内瓦，以脸书直播或发布懒人包方式，向民众说明世卫行动团在WHA周边的工作情形，发挥不少影响力，卫福部今年决定再次重用。

许明晖说，期盼透过新媒体管道力向，让民众了解台湾处境。四月中旬，外交部特别制作脸书大头贴框，标注有“台湾可以帮助所有人健康（Health For All, Taiwan Can Help.）”字眼，欢迎民众更换大头贴框，一起向外界发声。

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