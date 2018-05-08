87%中国家长认为取消高考特长生加分能减少伪特长

日前，中国教育部印发《关于做好2018年普通高校招生工作的通知》(以下简称《通知》)，规定全面取消体育特长生、中学生学科奥林匹克竞赛、科技类竞赛、省级优秀学生、思想政治品德有突出事迹等全国性高考加分项目。这一消息引起广泛关注，特长生今后如何发展成为家长普遍关注的问题。

据中国青年报报道，上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对1972名中小学生家长进行的一项调查中，61.8%的受访家长称自己的孩子在学习特长，47.3%的受访家长想把孩子培养成为某方向的特长生。87.0%的受访家长认为取消特长生高考加分能减少“伪特长”，促进教育回归本位，80.8%的受访家长认为《通知》能让家长和学生培养特长的心态回归理性。

调查显示，由于以往特长加分的存在，63.1%的受访家长坦言学生课余时间参加大量特长培训，疲惫不堪，54.0%的受访家长发现很多特长生偏科严重，只重特长不注重文化课水平，53.1%的受访家长指出特长生加分渠道被利用，扰乱招生秩序，34.2%的受访家长认为特长生成为“特殊”的存在，干扰学生之间公平竞争的心态。

西安交通大学高等教育研究所所长陆根书认为，取消特长生高考加分后，原来的“伪特长生”积极性明显降低，留下来的就是真正有特长、有兴趣的，后者和学校间的匹配也更精准，对特长生的筛选和挖掘更有利。真正有特长的学生，要怎么找到与其特长相匹配的学校，是学校、学生双方都要努力的，也是特长生发展的关键。“有特长的学生需要比以前做更多准备，学校发布招生信息也要对学生有更明确的指引”。

免费试阅14天