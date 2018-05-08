孙政才被判处无期徒刑

天津市第一中级人民法院今天对第十八届中央政治局原委员、重庆市委原书记孙政才受贿案一审公开宣判，对被告人孙政才以受贿罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对孙政才受贿所得财物及孳息予以追缴。

据新华社报道，孙政才在宣判后当庭表示，自己真诚地认罪、悔罪，接受法院的判决，不上诉，将认真接受改造。

法院公布，经审理查明：2002年至2017年，被告人孙政才在担任中共北京市顺义区委书记、市委常委、市委秘书长、农业部部长、中共吉林省委书记、中央政治局委员、重庆市委书记期间，利用职务上的便利，为有关单位和个人在工程中标、项目审批、企业经营及职务提拔调整等方面提供帮助，单独或者伙同特定关系人非法收受他人财物，共计折合人民币1.7亿余元。

天津市第一中级人民法院认为，被告人孙政才的上述行为已构成受贿罪。孙政才作为高级领导干部，本应以身作则，模范遵守法律，却漠视法律，收受贿赂数额特别巨大，严重破坏了国家机关正常工作秩序，侵害了国家工作人员职务行为的廉洁性，败坏了国家工作人员的声誉，应依法惩处。鉴于孙政才所犯受贿罪中，绝大部分受贿财物系特定关系人直接收受，孙政才到案后主动交代办案机关尚未掌握的部分受贿犯罪事实，如实供述全部犯罪事实，认罪悔罪，积极退赃，赃款赃物已全部追缴，具有法定、酌定从轻处罚情节，依法可从轻处罚。法庭遂作出上述判决。

此前，天津市第一中级人民法院于2018年4月12日对孙政才案进行了一审公开开庭审理。

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