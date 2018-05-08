今日头条成立专家团 开放“专家权限”监督平台内容

7日，今日头条正式成立专家团，邀请学者、媒体人、公职人员参与，监督平台内容与服务。这是继上线反低俗小程序灵犬之后，今日头条引入社会意见优化内容生态的又一举措。

据中新网报道，今日头条总编辑张辅评表示，成立专家团的目的，是邀请专业人士对平台内容和服务进行监督，征集专业意见，更好地改进服务。

据悉，今日头条专家团成员的邀请范围包括但不限于政府机构、新闻媒体、传播学界。目前公布的专家团成员名单中包括中山大学传播与设计学院院长张志安、清华大学新闻学院常务副院长陈昌凤、中国人民大学新闻学院教授宋建武、 中国传媒大学网络法与知识产权研究中心主任王四新、三农学者陈里等知名学者专家。

据介绍，专家团成员一项重要的权限是可以在今日头条app内拥有专家举报权限。具体是，专家在举报内容涉嫌违法犯罪、与事实不符、低俗色情、标题夸张这四项时，今日头条方面承诺，将对专家举报优先处理，并在30分钟内做出处理结果。

张辅评表示，这么做的原因，是今日头条在日常运作中发现，算法非常需要引入社会专业意见。据他介绍，人工智能和人工审核是今日头条内容把控的两道大闸，但在实际操作中会有模棱两可的地方，部分内容无论是机器还是编辑都没办法做出精确的判断，“专家学者对于内容的认识更深刻，除了实时的意见反馈对日常工作进行指导，我们还会定期把专家意见做汇编整理，用来优化算法模型，同时供编辑审核团队学习，整体提高人员素质。”

张辅评透露，未来还将赋予专家团更多的权限，此外字节跳动旗下如抖音短视频等其他产品也将纳入专家团监督的范围。

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