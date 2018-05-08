"抢人大战"后该如何"留人" 专家：不能只靠撒钱

中国多个城市的“抢人大战”持续升级，有关专家指出，人力资本的创新性和创造性才是支持区域经济长期可持续发展的重要支撑，“留人”比“抢人”更加重要。

据北京青年报报道，昨天，一则“西安新落户人员子女需回原籍参加中高考”的消息在网上引发热议，因为此前西安为了吸引人才落户相继推出多种优惠政策，而该随迁子女考试政策却与之相背离。对此，西安市教育局雁塔区招生委员会办公室的一名工作人员告诉记者，该文件是沿用此前对新落户人员的规定，该规定目前仅针对2018年的中高考学生，2019年的规定还未出台。

中国国家发改委社会发展研究所所长杨宜勇分析说：“从现在的情况来看，众多二线城市都在积极抢夺人才。但是抢到之后能不能留住他们，这并非地方政府仅靠大把撒钱就能实现的。当下，这些社会的中流砥柱需要有足够的发展空间，而不仅仅是一处安身立命的居所。”

中国劳动关系学院公共管理系行政管理教研室主任刘文军也表示，“一些城市目前采取的优惠政策主要是降低落户门槛，帮助解决起点困难。这些面向起点的措施是有效的，但还不够充分。还需要建立面向发展的后续措施，如用人单位的人才激励制度，给人才一个稳定可靠而又有吸引力的职业生涯预期，做到人尽其才，通过完善制度实现人才引进和城市发展的良性循环。”

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