中国90后平均持有四张保单 成保险消费主力

中国互联网保险第三方平台慧择网，近日根据18-28岁的被投保人数据分析出炉《90后保险大数据报告》。《报告》发现，中国90后平均持有4张保单，并且自主筛选能力强，购买决策比80后平均快3.6天，特别是二三线区域90后保民增长速度迅猛。

据经济参考报报道，慧择大数据显示，2013-2017连续5年，90后保民的投保件数和保费贡献量均呈逐年上升趋势，其中2015-2017年增长最为迅速，人均客单价从547元，提升至2193元，增幅高达4倍。

90后人均持有4张保单，其中2.7张是健康险，其次依序是意外险，寿险和教育金。90后投保人数分析发现，一半以上集中在26-28岁，这一年龄段的90后进入婚育高峰期，大多会为自己和家人进行保险规划，90后成为当之无愧的保险消费主力。

慧择网保险专家表示，近几年，重大疾病的发病率持续增高，且有检出率年轻化的趋势。而90后大都还在读书，或是刚参加工作不久，还没有殷实的储蓄，另一方面，他们是家里的独生子女，一旦发生了重大疾病，家庭很容易陷入经济困境，因此，建议他们首先为自己配置消费型的重疾险，采用一年期+定期+终身型保险产品的组合投保方式，最大程度做高保额，从而实现保障最大化。此外还可以根据自身的实际情况，购买人身意外险和定期寿险。

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