港府推“科技人才入境计划” 首年名额1000人

香港政府公布，为积极配合创科业界在延揽人才方面的需要，推出“科技人才入境计划”，为输入海外和内地科研人才，实施快速处理安排。

据星岛日报报道，申请成功的科技公司或机构，可获配给输入人才的配额。计划以先导形式推行，为期3年。首个运作年度输入最多1000名科技人才。计划会先适用于在科技园公司及数码港从事生物科技、人工智能、网络安全、机械人技术、数据分析、金融科技及材料科学的租户和培育公司。

香港创新及科技局局长杨伟雄表示，这次推出的计划大幅简化申请科技人才入境的手续及减省所需的时间，将有效帮助科技公司或机构从海外和内地招聘本地缺乏的科技人才，对推动创科发展，作用重大。他指，创科浪潮席卷全球，而发展创科，人才是致胜关键，香港必须在政策上便利业界得到需要的科技人才。

经计划来港的人士，须持有具特别认受性的大学所颁授的科学、科技、工程或数学（STEM）学科学位，即“QS世界大学排名榜”、“伦敦时报高等教育世界大学排名榜”及“世界大学学术排名”与STEM相关的首100间大学所颁授的学位。持有硕士或博士学位者无需工作经验，持有学士学位者则须具备最少1年在相关科技范畴的工作经验。

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