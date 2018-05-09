习近平同特朗普通电话 谈及贸易磋商与美朝峰会

中国国家主席习近平8日应约同美国总统特朗普通电话。

据新华社报道，习近平说，当前，中美关系发展处在一个重要阶段。我高度重视发展两国关系，珍视同总统先生的良好工作关系。希望双方认真落实我同总统先生在北京会晤时达成的共识，保持高层及各级别交往，相互尊重、互利互惠，聚焦合作、管控分歧，推动两国关系健康稳定向前发展。经贸合作一直是中美关系的压仓石和推进器。上周，中美双方在北京就经贸问题进行了坦诚、高效、建设性的磋商。双方团队可以保持沟通，争取找到妥善解决存在问题的办法，取得互利双赢的成果。

特朗普说，美方高度重视美中关系，我期待同习近平主席继续保持密切联系。美方愿同中方共同努力，加强各领域务实合作，妥善处理好经贸问题，推动美中关系取得更大发展，造福两国人民。

两国元首并就朝鲜半岛局势交换意见。习近平重申了中方在朝鲜半岛问题上的立场，强调中方支持美朝领导人会晤，希望美朝双方相向而行，建立互信，分阶段行动，通过会晤协商解决各自关切，考虑朝方合理安全关切，共同推进朝鲜半岛问题政治解决进程。中方愿继续为实现半岛无核化和地区长治久安发挥积极作用。

特朗普表示，美方高度重视中方在朝鲜半岛问题上的立场，赞赏中方发挥的重要作用，愿同中方加强沟通协调，共同推动通过谈判协商解决半岛问题。

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