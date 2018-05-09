中国科学院大学副国级校长换人

日前，中国科学院大学更换了“掌门人”。现任十三届全国人大常委会副委员长、民盟中央主席、中国科学院副院长丁仲礼不再兼任中国科学院大学校长职务。中国科学院院士、副院长李树深接棒，兼任国科大校长、法定代表人。

据“长安街知事”报道，2014年起，国科大开始招收本科生，由此形成覆盖本科、硕士、博士三个阶段的完整高等教育体系，也完成了从研究生院到大学的跨越。当谈及本科生教育是否能够顺利完成时，丁仲礼信心十足地说，小白鼠有可能成功，有可能失败，但我们这个，失败是不可能的。

去年9月，国科大因为落选“双一流”建设高校而受到人们关注。但丁仲礼认为“没什么大的影响”，因为“对国科大的评价要用历史眼光来看”，若干年后再评判，就知道国科大做出过哪些历史性贡献。如他自己所言，从中国科学院研究生院更名为中国科学院大学那一天起，我们就是奔着世界一流大学的目标而去的。

在自己卸任的会议上，丁仲礼为国科大提出三个希望：不要着急，稳扎稳打；要脚踏实地、全方位建设；给学生传承“为国家做事”的家国情怀。

丁仲礼的继任者是李树深院士。公开资料显示，1983年，李树深从河北师范大学物理系毕业，后又获得西南交通大学硕士学位及中国科学院半导体研究所博士学位。2006年，他担任中国科学院半导体研究所副所长、党委副书记。2011年当选为中国科学院院士后，李树深在去年12月履新中国科学院党组成员、副院长。

在国科大，李树深长期担任材料科学与光电技术学院院长，并且还是首届本科生1412班班主任。他表示，国科大之所以享有今日的声望和地位，离不开丁仲礼同志及国科大历任领导付出的智慧、学识、思想和挚爱。他为自己定下的目标，就是把国科大建设好、发展好，“努力谱写建设世界一流大学的新篇章”。



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