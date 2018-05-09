九旬老人办社保年审被抬上三楼续：已整改

据澎湃新闻报道，5月7日，《九旬老人年审社保，家人抬着爬上三楼》一稿，引起红安县委、县政府高度重视，该县主要领导作出批示，要求针对报道中涉及的问题迅速整改。

昨日上午，楚天都市报记者再次赶到红安县机关保险局（该县人社局二级单位）时，看到在该局办公楼门口多了两块指示牌，一名工作人员正在引导办证的老人前往劳动监察局一楼大厅进行认证，大厅还多了一张办公桌和几张休息的沙发。

报道称，红安县机关保险局局长王建新介绍，7日上午，红安县人社局迅速将机关保险局认证办公室搬到一楼劳动监察局大厅共同办公，并设置引导牌及养老保险待遇领取资格认证相关流程图。

据红安县委调查后通报，该县机关保险局对于因重病、残疾、瘫痪、行动不便及高龄等特殊对象，多次通知各参保单位，将名单汇总后上报，由该局安排专人上门进行认证。但由于白启永老人原所在单位不清楚认证流程，中间沟通有误，导致老人被女儿送回红安抬上三楼认证一事发生。

记者了解到，当日下午，红安县召开了各窗口服务单位大会，要求深入开展服务事项清理，打通服务群众“最后一公里”，确保今后不再发生此类事件。7日晚，白霓向记者发来短信称，当日下午，红安县人社局一名副局长已打电话向她一家人表示道歉。

免费试阅14天