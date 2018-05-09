金哲宏杀人疑案：羁押23年 复查四年决定再审

吉林金哲宏案取得进展。2018年5月9日，澎湃新闻从长春监狱工作人员处获悉，吉林省高院已决定再审金哲宏故意杀人一案，通知书已送达金哲宏本人。

据澎湃新闻报道，和刘忠林一样，金哲宏今年50岁了，两人都在被吉林高院认定为杀人凶手后持续申诉。不同的是，刘忠林于4月20日被吉林高院再审宣判无罪，而金哲宏重病缠身，依旧在监狱中苦候。

澎湃新闻于2014年4月29日曾报道吉林金哲宏疑案。金哲宏被认定为1995年一起命案的杀人凶手，被判处死缓，该案无直接物证和目击证人，定罪依据几乎仅是金哲宏的口供，他曾多次控诉被刑讯逼供。

报道刊发当日，吉林高院官方微博随即回应称，将立即调取该案全部卷宗，认真调查了解情况，及时依法处理，如今已过去4年。金哲宏代理律师伍雷曾于2018年3月会见金哲宏，狱中的金哲宏身患糖尿病、肾结石、心脏病、胃病，只能靠拄拐前行。

第一次开庭，金哲宏当庭翻供，否认杀人。

在《申诉状》中金哲宏自述称：“刑警用长绳子把我手背在后面五花大绑给我吊起来开始打我(使用带棱角的烟灰缸砸我)，强行逼我承认拉过被害人，我没有承认……我实在是扛不住他们对我惨无人道的刑讯，不得不按照他们逼供的说辞去说……在我多次回答不对时，他们便让我学他们的话去回答。”

1997年，吉林省高院撤销金哲宏案一审判决，发回中院重审。重审后，吉林市中院依然认定金哲宏有罪，判处死缓。

此后，省高院再次发回重审。经过第二次重审后，吉林市中院仍判金哲宏死缓。

吉林省高院没有再将案子发回，于2000年8月维持了死缓的判决：“本案情节恶劣，后果特别严重，但鉴于本案具体情节，可酌情从轻判处”。

这与刚获无罪的刘忠林的死缓判决相似。刘忠林案一审判决显示，“被告人刘忠林故意杀人，手段残忍，后果严重，其行为已构成故意杀人罪，应予严惩，但鉴于本案具体情节，可予从轻判处”。但不论是刘案还是金案，判决均未就何种“具体情节”做出阐述。

2018年5月9日，澎湃新闻从长春监狱工作人员处获悉，吉林省高院已决定再审金哲宏故意杀人一案，通知书已送达金哲宏本人。

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