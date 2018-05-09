中国中车重组货车业务成立齐车集团

9日，中车齐车集团有限公司在黑龙江省齐齐哈尔市成立。

据中新网报道，为了更好地服务中国铁路货运事业，中国中车决定率先实施货车业务重组，以中车齐齐哈尔交通装备有限公司和中车长江车辆有限公司为主体成立两个货车子集团。

中车齐车集团由中国铁路货车、铁路起重机的设计主导企业、制造领军企业和产品出口基地——中车齐齐哈尔交通装备有限公司改组成立。

中车齐车集团对中车齐齐哈尔公司、中车沈阳公司、中车石家庄公司、中车二七车辆公司、中车山东公司进行了重组。重组后，中车齐车集团拥有中车齐齐哈尔车辆有限公司、中车沈阳机车车辆有限公司、中车石家庄车辆有限公司、中车山东机车车辆有限公司、中车风电(锡林郭勒)有限公司五家全资子公司。

重组后的中车齐车集团总部设在齐齐哈尔市，注册资本67亿元，员工总数2.03万人。中车齐车集团的核心主业是铁路货车，产品服务澳大利亚、新西兰、美国、巴西、哈萨克斯坦等全球54个国家和地区，40吨轴重矿石车、箱车一体化集装箱平车以及煤炭、水泥、粮食专用漏斗车等各类车型的海外保有量50000多辆，货车产品齐全、技术先进，制造规模和能力居世界前列。

中车齐车集团还拥有以集装化运输、环保、空调、智能机械等高端装备制造业务为代表的多元产业，符合国家新的发展理念并形成了一定的市场规模，具有良好发展趋势和较强的拓展空间。



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