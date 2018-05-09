中国商务部部长钟山与日本经产大臣世耕弘成双边会见

据中国商务部网站消息，在李克强出席第七次中日韩领导人会议并对日本进行正式访问期间，5月9日上午，陪同访问的中国商务部部长钟山在东京会见日本经济产业大臣世耕弘成。

据人民网报道，钟山指出，此次李克强总理来日出席第七次中日韩领导人会议并正式访问日本，是中国总理时隔8年再次访日，对推动两国关系改善和发展具有重要意义，必将有力指导和推动中日经贸关系在新时代取得新发展，为深化中日经贸合作带来重大机遇。

钟山表示，中日是世界第二、第三大经济体，双方经贸联系紧密，互补性强。中日关系稳定发展，符合双方共同利益，也有利于地区稳定、世界繁荣。今年是中日和平友好条约缔结40周年，我们要把握时机，落实好两国领导人共识，加强双方发展战略对接，推进科技创新、高端制造、共享经济、养老医疗等领域务实合作，推动两国经贸关系提质升级。

中方再次邀请和欢迎日方积极参加首届中国国际进口博览会。

世耕弘成表示，日方愿同中方一道，继续推动日中经贸合作向纵深发展，重点在服务领域、第三方市场合作等领域加强合作。日中双方在中日韩自贸协定、RCEP谈判等方面有广泛共识，愿共同推动早日达成。日方愿与中方共同维护和支持多边贸易体制，认同贸易保护主义措施或贸易战对各方均没有好处。

日方预祝首届中国国际进口博览会取得圆满成功。目前日本企业反应十分热烈，日方将继续积极组织企业参加，使博览会成为新时代日中经贸合作典范。

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