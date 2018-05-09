北上广深首套房贷利率现大幅度上调

近期，中国四大行上调北京房贷利率引来公众关注，经梳理发现，自2017年以来，北上广深四个城市房贷利率均出现大幅度上调。目前，首套房贷利率上浮10%已成主流。

据中新经纬客户端报道，融360监测数据显示，2018年4月，一线城市中上海首套房贷平均利率最低，为5.13%，其余的依次为北京(5.36%)、深圳(5.46%)、广州(5.51%)；二套房贷平均利率从低到高分别为上海(5.53%)、深圳(5.74%)、北京(5.81%)和广州(5.84%)。

数据显示，截至5月7日，北京有17家银行首套房贷利率较基准利率上浮10%，上海30家银行有7家银行上浮10%；截至5月8日，深圳有15家银行上浮10%，广州有9家银行上浮10%。在融360监测的101家银行中，首套房贷利率上浮10%的银行达到48家，占比接近一半。目前，上海是一线城市中仍存在房贷利率折扣优惠的城市，建行上海分行首套房贷利率仍有9折优惠，农行、中行、工行及上海农商仍存在9.5折优惠。

中新经纬客户端(微信公众号：jwview)发现，与去年同期对比，2018年4月，北京、上海、广州、深圳四地首套房贷平均利率分别上涨18.06%、15.28%、22.99%、22.70%。

融360分析师李唯一此前表示，房贷利率将会保持平稳上行的趋势。若房贷利率保持当前增速，2018年第三季度末全国首套房贷利率将有可能破6%。但从过程来看，将会是平稳上升，且随着差异化信贷的落地，对刚需将会呈现出有利趋势。



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