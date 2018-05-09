北京朝阳警方通报查找咬伤八人恶犬

北京市朝阳警方今天早上发布通报，查找近日出现的一只多次袭击路人的黄狗，至少有八人被这只黄狗咬伤。

据北京晚报报道，前天下午，北京市朝阳区润枫水尚社区附近出现一只黄狗，多次袭击路人。记者调查得知，现在能够证实的伤者共有八人。

在诸多伤者中，伤情最重的，是一名被恶犬撕咬面部的5岁男孩，目前男孩面部伤口缝合手术顺利，如能尽快找到恶犬，对其携带病菌进行化验，会对男孩后期治疗有一定帮助。

目前事发地周边社区均加强了安保措施。今天一早，朝阳警方也及时发布通报，称查找工作正在进行中。如发现伤人犬只，在确保人身安全的前提下，市民要及时向警方提供线索。

对于这只黄狗的来源，周边居民们大致有几种说法。一位养犬居民说，黄狗是有主人的，它的主人是位女士，体型偏瘦，前天他出门遛狗时，这位女士带着这只黄狗迎面而来，当时这只狗就显得很狂躁，险些咬伤自己的爱犬。另有居民提到，在事发地点西侧的铁路附近，常有爱心人士喂养流浪狗，由此出现流浪狗聚集的现象，可能伤人的黄狗就是其中之一。目前，居民们的说法尚未得到有关部门的证实。

目前，朝阳警方已对恶犬伤人事件立案并开始查找，各社区物业也加强小区巡查，协助警方追查伤人恶犬。

昨天，记者在现场看到，有居民自发组成志愿者队伍，手持棍棒寻找恶犬。昨天下午，有志愿者给邹女士发来一张照片，画面显示有志愿者围住一只黄狗，但邹女士也确认，这只狗并非伤人恶犬。警方提示，追击恶犬有风险，发现恶犬，应首先注意躲避并及时报警。

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