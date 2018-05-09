《江湖儿女》剧组亮相戛纳红毯角逐金棕榈

法国时间5月8日，第71届戛纳国际电影节正式拉开帷幕。作为唯一一部入围主竞赛单元的华语片，中国导演贾樟柯执导的《江湖儿女》格外引人注目。

据环球网报道，开幕式当天，影片主演赵涛、廖凡盛装亮相戛纳电影节开幕红毯，两人热情地同现场粉丝招手互动。女主角赵涛一席帅气优雅的黑色高定礼服，充满侠女风范。男主角廖凡也一身深色西装雅痞犯儿十足。这是继《江湖儿女》杀青后两人的首度同框，两人携手共同为《江湖儿女》站台助威。

《江湖儿女》是贾樟柯最新作品，也是他第五次入围戛纳主竞赛单元的作品。The Hollywood Reporter在电影节开幕前刊发的权威影评人最期待的五部戛纳电影中，《江湖儿女》位列第一部。权威影评人称：“贾樟柯拍了一部史诗般的爱情电影。”贾樟柯曾在为全球权威电影杂志《电影手册》2018开年刊撰写的专栏中透露影片故事背景与他之前两部电影《任逍遥》(2002)、《三峡好人》(2006)息息相关，片中主人公的爱情命运坎坷曲折，“这对男女经历了街头暴力、入狱，也经历了相爱、背叛，他们分离又重逢，但始终没有走入家庭”，称《江湖儿女》为一部“狂暴的爱情故事”。

这是中国电影时隔三年再次征战戛纳主竞赛，中国观众们也纷纷留言期待中国影人能在本届戛纳国际电影节上有所斩获，充分展现对此次主竞赛单元唯一华语力量的支持。

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