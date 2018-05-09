仁恒携手珠海九洲控股、英国哈罗公学 打造高端教育产业园

中国改革开放40年来，中外合作项目由早期的纯硬件打造转向中长期的国际人才教育储备。

新加坡上市公司仁恒置地今天（9日）和珠海九洲控股集团、珠海国际高尔夫、哈罗国际（中国）管理服务公司签署合作协议，为珠海唐家湾珍珠乐园项目引入英国哈罗公学，打造高端教育产业园。

由仁恒和九洲共同开发的唐家湾项目，地块面积34万6000平方米（约520亩）。哈罗公学授权哈罗国际（中国）运营一所礼德学校和一所师资培训中心，并设立“一带一路”教育基金，帮助沿线国家和地区的优秀学生和老师，来华接受以礼德课程体系与中国课程体系相融合的教育和培训。

礼德学校唐家湾校区预计明年上半年开工建设，学校建筑面积约5万平方米，是哈罗公学英国校区外全球第二大校区。

新校区第一期（幼儿园和小学部）计划于2020年9月开学，学校招生规模不超过1500名。师资培训中心则主要培训哈罗国际学校以及礼德学校国内外的师资人才。

目前，校区项目部已进入筹备阶段，拟于今年6月投入使用，协同哈罗国际（中国）统筹学校及师资培训中心的建立及筹备等工作。

新加坡仁恒置地集团董事局主席兼总裁钟声坚在签约仪式上说，世界没有一个组织比学校的寿命来得长。包括哈罗公学在内的英国经典学校，不仅建校历史和学校建筑物经历了数百年的历史沉淀，且始终历久弥新，以一种不变的追求卓越和不断创新的精神，在不同历史时期，在知识和教育方面走在时代的前列，培养各领域的中坚力量。

钟声坚说，合作方不仅是希望引入哈罗公学的教学内容和培养人才的理念，“更重要的是引进其在400多年历史中都能永葆青春的那种内在的精神”，把这种精神撒播在学校和社区，还要向外溢出渗透，为社会培养好苗子。

哈罗公学（Harrow School）是英国最负盛名的私立学校之一，有“首相摇篮”之称，建校446年。校友中既有温斯顿·丘吉尔、尼赫鲁等世界政治家，也有浪漫主义诗人拜伦等文化名人。

此前，哈罗公学授权哈罗国际、礼德国际在曼谷、香港、北京、上海开办了4所哈罗国际学校，为英国牛津大学、剑桥大学及美国常春藤等世界顶尖大专学府输送毕业生。

（顾功垒上海报道）

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