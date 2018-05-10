1至4月中国手机市场出货量同比降23.7%

继2017年中国手机市场出货量首次出现年度下降后，今年前四个月继续延续下降趋势，出货量同比下降23.7%。

中新社引述中国信息通信研究院昨天（9日）发布的数据显示，2018年4月，中国国内手机市场出货量3425.1万部，同比下降16.7%，降幅较3月份收窄11.2个百分点；2018年1至4月，国内手机市场出货量1.22亿部，同比下降23.7%。

在品牌方面，中国国产品牌手机市场占有率接近九成。2018年1至4月，国产品牌手机出货量1.08亿部，同比下降25.1%，占同期国内手机出货量的88.4%。

另据IDC（国际数据公司）近日发布的数据显示，今年一季度全球智能手机出货量为3.36亿部，与去年第一季度的3.44亿部相比，下降2.4%。中国市场出货量大幅下降成为全球市场下滑的主要因素。

IDC分析师称，在过去12到18个月内，大量高端产品价格大幅上涨，短期内会延长智能手机用户的升级周期。下半年更多价格合理的旗舰机型应是智能手机市场的主角。

另有分析称，智能手机行业的历史已近11年，技术创新周期已经结束，行业已经进入模式创新周期。例如小米就是在互联网环境下，在新的智能手机产业周期中，模式创新的最佳实践。

据IDC统计，中国国内智能手机市场中，一季度华为手机以2120万部出货量位居第一，市场份额达到24.2%，出货量同比增长约1.9%；OPPO依然排名第二，出货量达1650万部，同比下滑约12.6%，市场占有率则为18.9%；vivo以1420万部的出货量位列第三，同比下滑约4.0%。

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