中国空军歼-20战机首次开展海上方向实战化训练

中国空军新闻发言人申进科大校昨天（9日）发布消息，指中国自主研制的新一代隐身战斗机歼-20近日首次开展海上方向实战化军事训练，进一步提升空军综合作战能力。

中国空军官方微博“空军发布”当天发布消息，指申进科是在空军深入学习贯彻习近平强军思想研讨会上介绍这一情况。按照“空天一体、攻防兼备”战略目标，近年来空军高新武器装备成体系发展，一系列新型战机投入新时代练兵备战。

他介绍说，歼-20战机列装空军作战部队后，飞行人才稳步成长，实战实训逐步展开，与歼-16、歼-10C等多型战机联合开展实战背景下的空战训练，在空军体系对抗演习中发挥重要作用，为空军新质作战能力跃升提供有力支撑。

申进科表示，歼-20战机实战实训有助于空军更好地肩负起维护国家主权、安全和领土完整的神圣使命。

新华社报道指出，申进科于今年2月9日发布消息指，歼-20开始列装空军作战部队，向全面形成作战能力迈出重要一步。

此前，歼-20战机于2016年11月参加中国国际航空航天博览会（珠海航展），首次公开进行飞行展示；2017年7月其参加庆祝中国人民解放军建军90周年阅兵，首次以战斗姿态展示在世人面前。

另据人民网报道，中国科学院院士、航空工业科技委副主任、歼-20战斗机总设计师杨伟于本月7日表示，中国空军在让歼-20尽快形成作战能力的同时，还要对其进行系列化发展，要创新驱动，实现弯道超车。

免费试阅14天