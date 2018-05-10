中国全国政协原常委孙怀山受审 被控受贿3975万余元人民币

内蒙古自治区呼伦贝尔市中级法院昨天（9日）一审公开开庭审理了中国全国政协原常委、港澳台侨委员会原主任孙怀山受贿一案。孙怀山被控受贿折合3975万余元（人民币，下同，839.01万余新元）。他当庭表示认罪、悔罪。法庭将择期宣判。

据《人民日报》昨天报道，内蒙古自治区呼伦贝尔市检察院起诉指控：1994年至2016年，被告人孙怀山利用担任共青团中央办公厅主任、全国政协副秘书长、常委、中共中央委员会委员等职务上的便利及职权形成的便利条件，为有关单位和个人在获取土地使用权、企业经营、项目审批、职务提拔等事项上提供帮助。2000年至2016年，孙怀山直接或通过其家人非法收受他人给予的财物，共计折合3975万余元。

庭审中，公诉机关出示了相关证据，孙怀山及其辩护人进行了质证，控辩双方在法庭的主持下充分发表了意见。孙怀山还进行了最后陈述，并当庭表示认罪、悔罪。

正义网指出，孙怀山是2017年中国全国“两会”期间出现的“首虎”，他的落马还刷新了连续四年“两会打虎”的新纪录。

中纪委网站资料显示，孙怀山生于1952年7月，江苏省涟水县人，哈尔滨工业大学毕业，硕士学位。他是工人出身，历任共青团中央办公厅副主任、主任；十一届及十二届全国政协常委、副秘书长、机关党组成员等职。

中纪委曾通报指，经查，孙怀山严重违反政治纪律和政治规矩，妄议中共中央大政方针，搞团团伙伙，对抗组织审查等。

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