专家指习金二度会晤 凸显朝鲜“有中国当后台”

美朝峰会召开前，朝鲜最高领导人金正恩周一（7日）乘专机到访中国大连两天，与中国国家主席习近平会面。金正恩回函感谢习见平，称会晤“进一步增进我们之间特殊而亲密的关係和友谊以及同志式信任”。

《星岛日报》今天（10日）的报道引述日媒分析，尽管将与美国总统特朗普会晤，但金正恩对美国仍抱有戒心，因此希望借此凸显“有中国当后台”，以牵制美国。

报道也引述朝鲜半岛问题专家、中国国际问题研究所研究员杨希雨指出，此次会面巩固中朝双方就无核化的共识，有利之后的朝美会谈，或能更大机会得到“积极成果”。此外，他否认中国在半岛问题上被边缘化。

此次是金正恩第二次踏足中国，离上次访问北京不足40天。

中国外交部发言人耿爽昨天在例行记者会上说，此次访问是朝方提出的，在当前朝鲜半岛局势发生深刻复杂演变的关键时刻，中朝两党两国领导人进行战略沟通，有助于推动实现半岛无核化。

据报道，美国在弃核问题上变得强硬，提出朝鲜必须“永久性、可验证，且不可逆的非核化”；金正恩则提出“分阶段、同步性”弃核。

《日本经济新闻》分析，对北京来说，“习金会”（习近平与金正恩会面）显示出中国作为朝鲜靠山的存在感。在会晤结束后，习近平更马上与特朗普通电话磋商，不但摆出要撮合美国与朝鲜的姿态，还借此凸显主导朝鲜半岛对话的“不是韩国，而是中国”。

韩国高丽大学行政研究生院院长南成旭分析，“金正恩此举可能是一种外交战术，旨在对外界展示若未能顺利与美国谈判，北韩（即朝鲜）还有中国这个支柱”。

不过，杨希雨表示，金正恩在美朝会谈前再晤习近平，是与中国“先沟通和协调”，一如他3月在朝韩会谈前夕访问北京。对于中方来说，此次会面，中朝关系能更进一步，也巩固双方就无核化的共识。

杨希雨指“习金会”并非向美国讨价还价，而是鼓励朝鲜半岛走向无核化，将有利随后的朝美会谈，更大机会促成朝美双方得到“积极成果”。这也是中方期盼的。

杨希雨也强调，中国在朝核问题上，并没被边缘化。“边缘化”的见解是外界不了解历史和误判现状。他指出，朝鲜半岛核问题离不开美国和朝鲜。

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