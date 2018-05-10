李泽钜将接棒 指李嘉诚退任主席后仍会上班

长江基建昨天（9日）上午举行股东会，李泽钜对于即将接任长和系主席表示，自己在长和系工作30几年，与同事合作多年，相信公司不会有大转变。他指出，父亲李嘉诚辞任主席后，仍然会继续上班。

据中通社报道，长和及长实今天（10日）将举行股东会，李嘉诚将会退休，并由副主席李泽钜接任主席一职。

被问到是否准备好接替父亲管理长和系，李泽钜说，近日已回答这个问题30多次，与父亲也已共事30年，重申长和系对外对内不会有任何转变。

李泽钜表示，希望与董事总经理霍建宁继续合作很多年，并形容两人都是出身自长和系同年训练班。

地产发展方面，李泽钜指出，如果做到公私营合作是一流的，但现时政治环境并不容易做到。他说，香港是法治社会，政府有法定权力为公众利益收回土地。

李泽钜指出，相比起政府收回土地，发展商在公私营合作项目可以赚更多钱。他也说，在货柜码头兴建住宅在技术上不难，但要确保码头继续运作。

有长建股东对公司股价走势不满意。对此，李泽钜表示，基建公司回报不能只按年看，因长建投资年期至少达15年，最长可达25至30年。

他强调，公司“系做种大树嘅生意，唔系做种菜生意”，并指出公司于上市时股价仅得12.65港元（2.17新元），至今回报已不俗。

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