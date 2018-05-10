中国国家统计局：4月份CPI、PPI环比有所下降

据中国国家统计局网站消息，国家统计局今天（10日）发布今年4月份中国全国居民消费价格指数（CPI）和工业生产者出厂价格指数（PPI）数据显示，CPI环比下降0.2%，同比上涨1.8%；PPI环比下降0.2%，同比上涨3.4%。

对此，中新网引述国家统计局城市司高级统计师绳国庆解读说，今年4月份CPI、PPI环比有所下降。

从环比看，CPI略有下降，降幅比上月收窄0.9个百分点。食品价格下降1.9%，影响CPI下降约0.38个百分点，是CPI下降的主要因素。

生鲜食品价格继续下降，鲜菜和鲜果价格分别下降5.5%和1.2%；猪肉、鸡蛋和水产品价格分别下降6.6%、3.4%和1.2%。上述五类合计影响CPI下降约0.35个百分点。

非食品价格上涨0.2%，影响CPI上涨约0.20个百分点。

受清明节和劳动节假期影响，飞机票、宾馆住宿和旅游价格分别上涨9.4%、2.7%和1.0%，合计影响CPI上涨约0.04个百分点。

受国内成品油调价影响，汽油和柴油价格均上涨2.7%，影响CPI上涨约0.05个百分点。

房租上涨带动居住价格上涨0.1%，影响CPI上涨约0.03个百分点。此外，中药和西药价格上涨影响CPI上涨约0.02个百分点。

从同比看，CPI涨幅比上月回落0.3个百分点。

食品价格上涨0.7%，影响CPI上涨约0.13个百分点。其中，鸡蛋、鲜菜和鲜果价格分别上涨17.7%、8.2%和4.2%，合计影响CPI上涨约0.33个百分点；禽肉、水产品和牛羊肉价格上涨影响CPI上涨约0.18个百分点；猪肉价格下降16.1%，影响CPI下降约0.43个百分点。

非食品价格上涨2.1%，影响CPI上涨约1.67个百分点。其中，医疗保健类价格上涨5.2%，教育服务类价格上涨2.7%，居住类价格上涨2.2%。

据测算，在4月份1.8%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为1.3个百分点，新涨价影响约为0.5个百分点。

另一方面，从环比看，PPI降幅与上月相同。生产资料价格下降0.2%，生活资料价格下降0.1%。

在调查的40个工业大类行业中，16个行业产品价格下降，比上月减少一个。

在主要行业中，降幅收窄的有燃气生产和供应业，下降1.2%，比上月收窄0.5个百分点；有色金属冶炼和压延加工业，下降0.2%，收窄0.5个百分点。

由升转降的有黑色金属矿采选业，下降2.9%；黑色金属冶炼和压延加工业，下降1.8%；煤炭开采和洗选业，下降0.9%。

由降转升的有石油和天然气开采业，上涨3.2%；石油煤炭及其他燃料加工业，上涨0.7%。

从同比看，PPI涨幅比上月扩大0.3个百分点。

生产资料价格上涨4.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.1%，涨幅比上月回落0.1个百分点。

在主要行业中，涨幅扩大的有石油和天然气开采业、黑色金属冶炼和压延加工业、石油煤炭及其他燃料加工业、化学原料和化学制品制造业、有色金属冶炼和压延加工业，合计影响PPI同比涨幅扩大约0.34个百分点。

涨幅回落的有非金属矿物制品业，上涨11.0%，回落1.0个百分点；煤炭开采和洗选业，上涨4.4%，回落1.4个百分点。

据测算，在4月份3.4%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为3.6个百分点，新涨价影响约为-0.2个百分点。

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