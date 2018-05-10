陈明通：盼两岸像朝韩一样 不涉政治前提坐下谈

台湾陆委会主委陈明通昨天（9日）表示，希望两岸能像南北韩（韩朝）一样对等、不涉政治前提坐下来谈，面对面沟通才有现实感，才会产生务实的政策。

据联合新闻网今天（10日）报道，陆委会继去年斥资千万元（新台币，下同，44.95万新元）委托国家地理频道拍摄《逐梦海峡》影片后，再度斥资200多万元，昨天一口气发布陆生来台、两岸共同打击跨境电信诈骗犯罪、台商张老师、陆配创业及台港交流等五部政策宣导短片。

陈明通表示，这一两年来，中国大陆在国际间恶意操纵“一个中国”原则，迫使多米尼加与台湾断交，实际阻碍台湾参加世界卫生大会（WHA）等打压事件，台湾人都同感愤慨。

陈明通说，朝韩领导人日前会面，相互尊重对方，是对等见面。两岸也应如此，希望看到两岸能有对等不涉政治前提的和平开始，坐下来谈。

他还进一步引述台湾总统蔡英文的说法向陆方喊话，表示“你（北京）在遥远的天边胡思乱想，恐怕不会想出好的结果”。

陈明通以过去他在大陆交流经验说，面对面沟通才有现实感，才会产生务实的政策。两岸应该坐下来谈，就各种歧见交换意见，相信可沟通出好的结果。

对于陆方施压使台湾无法取得WHA邀请函，陈明通则直呼“非常不应该”，这种做法只会将“两岸的心越推越远、距离越拉越长”，政府并不乐见。

他呼吁北京放弃单边设定的政治框架，并指台湾民众不会接受这样的框架。

另一方面，两位短片主角黄骐曼及蒋雅文分别来自大陆江西及香港，已在台定居多年。

陈明通在与她们对话时表示，两岸领导人都应该以人民为中心，让各行各业都能安居乐业，这是两岸必须致力维护台海和平稳定的重要关键。

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